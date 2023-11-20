ارتفاع معدل البطالة داخل إسرائيل بشكل غير مسبوق

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بارتفاع معدل البطالة داخل إسرائيل، إلى نحو 10% خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن أدى اندلاع الحرب مع حركة "حماس" إلى نزوح عشرات الآلاف من المستوطنيين الذين كانوا يعيشون في مستوطنات غلاف غزة.

وقال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن معدل البطالة الرئيسي استقر عند 3.4% الشهر الماضي، لافتا إلى أن معدل خسارة العمل مؤقتا، وصل إلى 9.6% في أكتوبر، حيث كان 428,400 شخص عاطلين عن العمل مقابل 163,600 في سبتمبر.

وفي أعقاب هجوم "حماس" ضمن عملية "طوفان الأقصى"، استدعت إسرائيل ما يقرب من 400 ألف إسرائيلي إلى الخدمة الاحتياطية، وتظهر البيانات الرسمية أن حوالي 80 ألف إسرائيلي تم وضعهم في إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.

وانخفض معدل التوظيف في أكتوبر إلى 56.5% من 61.1%.

وأشار المكتب إلى أنه بسبب الحرب، كان بحاجة إلى إجراء تغييرات على مسح القوى العاملة الذي أجراه الشهر الماضي، مع عدم إجراء أي مقابلات تقريبا في الأسبوع التالي للهجوم، بينما تمت جميع المقابلات اللاحقة عبر الهاتف وليس شخصيا.

وقال إنه لم يقم بالمسح من المجتمعات الواقعة على بعد 7 كيلومترات من قطاع غزة وأن معدل الاستجابة للمسح انخفض إلى 55.3% من 66.9% في سبتمبر.