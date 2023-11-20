عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدريب 30 شخصا على مهنتي صيانة المحمول والمساحة بسوهاج

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج  فعاليات برنامجين للتدريب على مهن صيانة المحمول، والمساحة ،بمركزى التدريب المهنى بسوهاج والكوثر ، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب الخاصة بكل دورة بواقع شهر بعدد ساعات تدريبية 100 ساعة ،وفقاً للمنهج التدريبي المعتمد من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وتحت إشرافها بمعدل 80 % من التدريبات العملية على تلك المهن ، و 20 % معلومات نظرية تشتمل على أساسيات كل مهنة .                                                           

وقد تم  تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين ، ضمن خطة التدريب للعام 2023 – 2024 ، والتى تضم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية التى يتم تقديمها للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخلياً وخارجياً .

وقال الدكتور هشام ابوزيد مدير المديرية؛ان ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتدريب المهنى، وتكثيف الدورات التدريبية المجانية التي تقدمها المديريات للشباب والفتيات علي المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.                                                                                

   وأكد مدير المديرية، أنه تم تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجي دورتي صيانة المحمول والمساحة لعدد 30 متدربا ، منوهاً إلى أن الخريجين من هذه الدورات سيتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان حصولهم على فرص عمل مناسبة ومراعاة الحد الأدنى للأجور علي المهن التي تدربوا عليها ، كما أفاد بأنه تابع تنفيذ دورتي الخياطة والتفصيل وصيانة المحمول التى يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بسوهاج للاطمئنان على سير العملية التدريبية حيث تحظى هذه الدورات بالاقبال المتزايد من الشباب والفتيات ، وذلك بعد توفير كافة المواد الخام اللازمة للتدريب والمدربين المعتمدين من الوزارة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

تحرك عربي إسلامي ضد إسرائيل.. خط أحمر جديد واستصدار قرار بمجلس الأمن| تفاصيل

فشل إسرائيلي جديد.. الرادارات تعجز عن كشف الطائرات المسيرة

تمهيدا لنقلهم للقاهرة.. وصول عدد من الأطفال إلى مستشفى العريش العام

بهذه الطريقة.. اعرف إزاي تتحدث مع روبوت على الواتساب

رحلة في عالم الإثارة مع توت عنخ آمون .. صور

قرار نهائي.. موقف الجراجات بـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

استخراج جواز سفر مستعجل في نفس اليوم .. إليك الخطوات والأسعار

طريقة عمل زلابيا الشوكولاتة...أحلى من الجاهز

جمال شعبان يكشف معلومات خطيرة عن تناول الموز يوميا

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ