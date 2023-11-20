تدريب 30 شخصا على مهنتي صيانة المحمول والمساحة بسوهاج

اختتمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج فعاليات برنامجين للتدريب على مهن صيانة المحمول، والمساحة ،بمركزى التدريب المهنى بسوهاج والكوثر ، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب الخاصة بكل دورة بواقع شهر بعدد ساعات تدريبية 100 ساعة ،وفقاً للمنهج التدريبي المعتمد من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وتحت إشرافها بمعدل 80 % من التدريبات العملية على تلك المهن ، و 20 % معلومات نظرية تشتمل على أساسيات كل مهنة .

وقد تم تسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين ، ضمن خطة التدريب للعام 2023 – 2024 ، والتى تضم مجموعة من الدورات التدريبية المجانية التى يتم تقديمها للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل داخلياً وخارجياً .

وقال الدكتور هشام ابوزيد مدير المديرية؛ان ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتدريب المهنى، وتكثيف الدورات التدريبية المجانية التي تقدمها المديريات للشباب والفتيات علي المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وأكد مدير المديرية، أنه تم تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجي دورتي صيانة المحمول والمساحة لعدد 30 متدربا ، منوهاً إلى أن الخريجين من هذه الدورات سيتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان حصولهم على فرص عمل مناسبة ومراعاة الحد الأدنى للأجور علي المهن التي تدربوا عليها ، كما أفاد بأنه تابع تنفيذ دورتي الخياطة والتفصيل وصيانة المحمول التى يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بسوهاج للاطمئنان على سير العملية التدريبية حيث تحظى هذه الدورات بالاقبال المتزايد من الشباب والفتيات ، وذلك بعد توفير كافة المواد الخام اللازمة للتدريب والمدربين المعتمدين من الوزارة .