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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم بالمسيرات.. حزب الله يدك قوات الاحتلال قرب الحدود اللبنانية

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، شن هجوما بثلاث مسيرات هجومية على مراكز تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي غرب "كريات شمونة" بالقرب من الحدود اللبنانية؛ مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

 

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الاعلام اللبنانية، جاء في بيان للمقاومة اللبنانية أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏استهدف مجاهدو ‏‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (01:15)  من بعد ظهر يوم ‏الاثنين 20-11-2023  مراكز تجمع وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب ‏كريات شمونة بالقذائف المدفعية وحققوا فيها اصابات مباشرة".  ‏

 

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بدوي صفارات الإنذار في كريات شمونة والمنارة ومرغليوت شمال فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني،، استهداف أحد مراكز القيادة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وذلك بـ4 صواريخ.

 

وأصدر "حزب الله" بيانًا جاء فيه: "استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (‌‎8:00‌‏) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة".

 

وأضاف البيان :"هاجم مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان".

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