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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيدا لنقلهم للقاهرة.. وصول عدد من الأطفال إلى مستشفى العريش العام

وصول الأطفال الخدج
وصول الأطفال الخدج إلى مستشفى العريش

وصل إلي مستشفي العريش العام بشمال سيناء،  16من الأطفال الخدج لإيداعهم داخل الحضانة حيث يشرف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة على وصول الأطفال حيث سيتم  نقل باقي الأعداد إلى مستشفى بئر العبد التخصصي وآخرين سيتم نقلهم إلي القاهرة جوا، نظرا لظروف حالتهم الصحية بعد عمليات الفحص الأولي عمد نقل الحالات من معبر رفح البري.

 

ويرافق الأطفال الخدج 5 من ذويهم فقط حيث أن معظم ذويهم قد استشهدوا في الغازات التي شنها الطيران الإسرائيلي على منازلهم.

 

المستشفى الميداني:


وفي نفس السياق.. وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية إلى مدينة العريش، اليوم الاثنين، للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني  إلى  قطاع غزة والذي يسع 41 سريرا، بخلاف المعدات والأجهزة الطبية.

حيث سيتم تجهيز المستشفى في مناطق جنوب غزة، بعد إدخال المعدات والأجهزة والأسرة إلى قطاع غزة لبدء عمليات التركيب.

وقد رافق ولى العهد الأطباء المتخصصين والذين سيدخلوا الي قطاع غزة للإشراف والعمل في المستشفى لعلاج الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة. 

 

 

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مديرية أوقاف شمال سيناء تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي

 

العريش مستشفي الاطفال الخدج الصحة

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تمهيدا لنقلهم للقاهرة.. وصول عدد من الأطفال إلى مستشفى العريش العام


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