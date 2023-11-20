لافروف يستضيف اجتماعا لبحث الأوضاع في غزة.. غدًا

أفادت وكالة الإعلام الروسية "تاس"، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيستضيف في العاصمة موسكو غدًا الثلاثاء، اجتماعًا لبحث الوضع في قطاع غزة.

وذكرت الوكالة الروسية ، أن لافروف سيلتقي مع نظراء له من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في موسكو غدًا، لبحث الوضع بغزة.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد الجانبان على الحاجة الماسة لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين العالقين وسط تبادل إطلاق النار.