عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق لجيش الاحتلال بعد ضرب حزب الله مواقعه العسكرية |فيديو

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين،  أن حزب الله أطلق حوالي 25 صاروخا وثلاث طائرات بدون طيار انتحارية من لبنان في مواقع متعددة على طول الحدود في الساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أول إسرائيل"، تم اعتراض العديد من الصواريخ من قبل القبة الحديدية، في حين هبطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.

وأصابت الطائرات بدون طيار الثلاث المحملة بالمتفجرات موقع الجيش الإسرائيلي على الحدود.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه لا توجد إصابات في الهجمات، مؤكدا أنه يرد بقصف مدفعي على مصادر إطلاق النار.


وأضاف أيضا أنه ضرب، في وقت سابق، مجموعة تابعة لحزب الله كانت تخطط لتنفيذ هجوم صاروخي مضاد للدبابات من قرية مروحين اللبنانية، وضربت الطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية والدبابات مواقع حزب الله الأخرى في جنوب لبنان ردا على الهجمات المتكررة على شمال إسرائيل.


أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، شن هجوما بثلاث مسيرات هجومية على مراكز تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي غرب "كريات شمونة" بالقرب من الحدود اللبنانية؛ مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام، التابعة لوزارة الاعلام اللبنانية، جاء في بيان للمقاومة اللبنانية انه"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏استهدف مجاهدو ‏‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (01:15)  من بعد ظهر يوم ‏الاثنين 20-11-2023  مراكز تجمع وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب ‏كريات شمونة بالقذائف المدفعية وحققوا فيها اصابات مباشرة".  ‏

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بدوي صفارات الإنذار في كريات شمونة والمنارة ومرغليوت شمال فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني،، استهداف أحد مراكز القيادة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وذلك بـ4 صواريخ.

وأصدر "حزب الله" بيانًا جاء فيه: "استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (‌‎8:00‌‏) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة".

وأضاف البيان :"هاجم مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان".

الاحتلال الاسرائيلي إطلاق النار الجيش الإسرائيلي الطائرات بدون طيار القبة الحديدية القذائف المدفعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

«الصليبي الثالث» يطارده| رعب في الأهلي من تجدد إصابة أكرم توفيق.. ماذا حدث؟!

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

موضوعات متعلقة

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده ؟ .. هذه طريقة النبي في احياء الذكرى

كيف تمحو ذنوبك يوم الجمعة؟ .. افعل هذه العبادة تغفر خطاياك لو كانت كالجبال

دعاء السجود في الصلاة .. 7 كلمات نبوية تفتح لك أبواب السماء

قيادات حزبية تتحدث عن خطة دعم السيسي في انتخابات الرئاسة .. لا تضييقات أمنية في العمل السياسي

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

أذكار قبل النوم.. لتحصين النفس ومغفرة الذنوب والشعور بالراحة والاسترخاء

فضل العمل الخيري .. وماذا أعد الله للمتصدقين؟ 25 مكافأة ربانية

حزب المؤتمر: التوصيات المبدئية للحوار الوطني رفعت للرئيس السيسي..فيديو

ترشيحاتنا

وزير التعليم: الثانوية العامة الجديدة ستهتم بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مقرراتها

يونيسف: مطلوب وقف إطلاق النار في غزة فورا لإيصال المساعدات ودعم الأطفال

الساعات الأخيرة|البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي.. تفاصيل

بيان عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة

لهذا السبب.. ارتفاع قياسي بأسعار السكر عالميا

رئيس الاتحاد الإفريقي: لا عذر لإسرائيل في قصف غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل اللازانيا زي المحلات

لن تتخيلوا شكل نجوي ابراهيم بعد اصابتها بالسرطان

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ