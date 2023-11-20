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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهلي الكويتي - مصر يرعي أسبوع تعزيز التعاون بين البلدين

صدى البلد

قام البنك الأهلي الكويتي - مصر برعاية الأسبوع الكويتي في دورته الرابعة عشر المقام تحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري والسفارة الكويتية بالقاهرة، وبتنظيم مجموعة معارض الجابرية بحضور  الوزراء أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وحسن شحاتة وزير العمل وسها جندي وزيرة الهجرة لشؤون المصريين بالخارج، ونخبة من رجال الأعمال والبنوك والشركات الكويتية العاملة في مصر، وذلك في إطار كافة الجهود المبذولة لدعم العلاقات المصرية الكويتية.

ويحرص البنك الأهلي الكويتي – مصر على المشاركة في هذا الحدث الهام باعتباره جسراً رئيسياً يعزز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تتمتع مصر والكويت بعلاقات استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤية بين البلدين بشأن مختلف المبادرات الإقليمية والدولية.

استضاف المعرض عددا كبيراً من ممثلي المؤسسات الكويتية العامة والخاصة والشركات الاستثمارية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمعي الأعمال المصري والكويتي وأيضا إلى الوزارات والهيئات الرسمية من البلدين والشركات الكبرى في عدة مجالات. كما يعزز الأسبوع الكويتي في مصر التعاون الثنائي من خلال حرص الحكومتين على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لأسواقهما لخدمة مصالح الشعبين المصري والكويتي.

حقق البنك الأهلي الكويتي – مصر نمواً ملحوظاً وأداء ماليا قوياً خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023، حيث سجل البنك صافي أرباح بلغ 2.32 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 84٪ مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يؤكد قدرة البنك على تسجيل معدلات نمو مرتفعة بالرغم من التحديات الاقتصادية ، كما حصل البنك الأهلي الكويتي – مصر على جائزة البنك الأسرع نموًا في مصر لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال بيزنس، تقديراً لإنجازات البنك وانعكاساً للنمو الملحوظ منذ استحواذ البنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس مصر في عام 2015.
 

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