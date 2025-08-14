السجن 3 سنوات .. محام بالنقض يكشف عقوبات تنتظر البلوجرز المسيئين لقيم المجتمع

أكد أشرف فرحات، المحامي بالنقض، أن القانون حدد عقوبات على جرائم تكنولوجيا المعلومات، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على قيم المجتمع المصري ونشر محتويات خادشة للحياء وانشاء حساب دون الحصول على تصريح من المجلس الاعلى للاعلام، مشيرا إلى أن العقوبات تصل للسجن 3 سنوات، وغرامة 300 ألف حنيه"

وقال أشرف فرحات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن البلوجرز، هم عنصر سيئ يصرف الشباب عن العمل ويهدد الأمن القومي المصري.

وتابع المحامي بالنقض، أن المجتمع بدا ينقلب على البلوجرز ، مؤكدا أن المواطن انصرف عن المشاهدة والمتابعة.

