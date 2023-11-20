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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من دون تعليق.. محمد صلاح يشارك متابعيه صورة له في مباراة سيراليون

صدى البلد

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صور له من مباراة أمس مع المنتخب الوطني بعد الفوز بهدفين .

ولم يعلق صلاح علي الصور الذي نشرها عبر حسابه الشخصي اكس .

 

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بثنائية محمود تريزيجيه في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026

وبهذه النتيجة حافظ منتخب مصر على صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط بعدما فاز على جيبوتي في الجولة الأولى بسداسية دون رد.
 

وتضم مجموعة مصر كل من جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وأثيوبيا.

الجدير بالذكر أن جولات منتخب مصر المتبقية ستكون كالتالي:

الجولة الثالثة: مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الرابعة: غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة: إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السادسة: مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السابعة: مصر وإثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة الثامنة: بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة: جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الجولة العاشرة: مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

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