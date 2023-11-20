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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يتلقى دعوة للمشاركة فى اجتماع حول المناخ والسلام والأمن بالقرن الإفريقي

الفريق أول ركن عبدالفتاح
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، دعوة للمشاركة فى الاجتماع الرئاسي رفيع المستوى حول المناخ والسلام والأمن فى منطقة القرن الإفريقي، وذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة بدبي فى الثالث من ديسمبر المقبل.

ووجهت الدعوة إلى البرهان من منظمة الإيقاد ومن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي للمشاركة فى الإجتماع الرئاسي رفيع المستوى حول المناخ والسلام والأمن فى منطقة القرن الإفريقي ، وذلك على  هامش قمة المناخ المنعقدة فى دبي فى الثالث من ديسمبر المقبل.

القرن الأفريقي البرهان مجلس السيادة السوداني قمة المناخ

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