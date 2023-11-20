البرهان يتلقى دعوة للمشاركة فى اجتماع حول المناخ والسلام والأمن بالقرن الإفريقي

تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، دعوة للمشاركة فى الاجتماع الرئاسي رفيع المستوى حول المناخ والسلام والأمن فى منطقة القرن الإفريقي، وذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة بدبي فى الثالث من ديسمبر المقبل.

ووجهت الدعوة إلى البرهان من منظمة الإيقاد ومن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي للمشاركة فى الإجتماع الرئاسي رفيع المستوى حول المناخ والسلام والأمن فى منطقة القرن الإفريقي ، وذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة فى دبي فى الثالث من ديسمبر المقبل.