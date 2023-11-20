حزب الله يلحق أضرارا جسيمة بقاعدة عسكرية في شمال إسرائيل.. شاهد

استمرت المناوشات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اليوم الاثنين وسط العدوان الإسرائيلي ضد حركة حماس في قطاع غزة، حيث أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه شمال إسرائيل، ما ألحق أضرارا جسيمة بقاعدة عسكرية في إحدى الهجمات.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن حزب الله أطلق أكثر من 1000 صاروخ وقذيفة هاون وقذيفة وطائرة بدون طيار على إسرائيل منذ 8 أكتوبر، بعد يوم من اندلاع حرب غزة، وفقًا لوزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت.

وبدأت مناوشات يوم الاثنين، بشكل غير عادي، بضربة الجيش الإسرائيلي أولا وقال الجيش إنه قصف جنوب لبنان بالمدفعية، على ما يبدو لمنع خلايا حزب الله من الاقتراب من المنطقة لتنفيذ هجمات.

وبعد فترة وجيزة، تم إطلاق عدد من الصواريخ وقذائف الهاون من لبنان على بلدتي عرب العرامشة وبرعام في الشمال، بالإضافة إلى قاعدة البرانيت العسكرية.

وأظهرت لقطات مصورة عدم وقوع إصابات في الهجمات، لكن أضرارا جسيمة وحريق اندلع في قاعدة بيرانيت.

وردا على الهجمات، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة ومروحيات قتالية ودبابات قصفت مواقع حزب الله في جنوب لبنان.

وفي حادث منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط لتنفيذ هجوم صاروخي مضاد للدبابات من قرية مروحين اللبنانية.

وفي وقت لاحق، أطلق حزب الله حوالي 25 صاروخاً وثلاث طائرات مسيرة انتحارية من لبنان على مواقع متعددة على طول الحدود.

ودوت صفارات الإنذار في بلدات كريات شمونة والمنارة ومرغليوت الشمالية وقال الجيش الإسرائيلي إن نظام الدفاع الصاروخي “إيرون دوم” اعترض العديد من الصواريخ، بينما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الثلاث المحملة بالمتفجرات أصابت موقعا للجيش الإسرائيلي على الحدود.

ولم تقع إصابات في الهجمات اللاحقة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد بقصف مدفعي على مصادر النيران.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي نفذت طوال اليوم.