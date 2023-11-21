كيف تصلي على النبي 7000 مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقائق

كيف تصلي على النبي 7000 مرة في اليوم؟ سؤال يشغل ذهن الكثيرين ممن علموا فضل الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة.

لكن كيف تصلي على النبي 7000 مرة في اليوم؟، هذا ما بينه كثير من السلف الصالح ممن كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مضمارًا للتنافس والتباري للفوز بخيري الدنيا والآخرة.

كيف تصلي على النبي 7000 مرة في اليوم؟

الصلاة على النبي من أعظم القربات والطاعات التي نص عليها الكتاب والسنة حيث قال الحق تبارك وتعالى: ‏{إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }، ‏قال الرسول ﷺ :- " أكثروا من الصلاة عليّ ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليّ".

يقول الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله تعالى به ذنبك ويكفيك ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قال أبي فقلت يارسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال ما شئت قلت الربع ؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك .

قلت فالنصف ؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك . قلت فالثلثين ؟ قال ماشئت فإن زدت فهو خير لك . قلت أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك ) انظر سنن الترمذي وحسنه الترمذي 129 /7 وانظر صحيح الترغيب (1670)، وعند الإمام أحمد بنحوه وفيه ( قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك ) المسند رقم (21280) وحسنه الأرنؤط وأخرجه الطبراني بنحوه ( حسن لغيره) صحيح الترغيب (1671).

كما قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام -رحمه الله- : "ليست صلاتنا على النبي ﷺ شفاعة منا له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه؛ لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا، وأفضاله علينا، إذ لا إحسان أفضل من إحسانه ﷺ، وفائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه دلالة ذلك على نضوج العقيدة، وخلوص النية، وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام".

كيف تصلي على النبي 7000 مرة في اليوم؟

ومن صيغ الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن مما يعين على الصلاة على النبي من صيغ التالي:

1- اللَّهُمَّ يَا رَبِّ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ السَّيِّدِ عَبْدِ اللهِ، اجْمَعْ بَينِي وَبَيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ السَّيِّدِ عَبْدِ اللهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ. ورد عن السيد عبدالعزيز الدباغ -رضى الله تعالى عنه- أن سيدنا الخضر عليه السلام أعطاه وردًا في بداية أمره أن يذكر كل يوم سبعة آلاف مرة هذه الصلاة ، فداوم على هذا الورد، وكان الشيخ عبدالعزيز الدباغ يجتمع بالنبي ﷺ ويسأله فيجيبه. [كتاب الإبريز]

2- اللَّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ ،، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

3-اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ الدَّلِيلَ قُدَّامِي، حَتَّى أَجِدَهُ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ أَمَامِي، وَأَعْمِرْ بِنُورِكَ وَنُورِهِ جَميِعَ جِهَاتِي، فِي جَميِعِ حَرَكَاتِي وَسَكَنَاتِي. هذه الصلاة مذكورة في كتاب "لب الألباب في الصلاة على النبي ﷺ" للسيد محمد المختار الناصري رضى الله عنه.

4- اللهم صلِّ وسلِّم على سيِّدنا محمد وعلى آل سيِّدنا محمد صلاة تُنجينا بها من جميع المحن والإحن والأهوال والبليات، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات والعاهات. وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات، وتمحو بها عنا حميع الخطيئات ، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات ، وتبلغنا بها أقصى الغايات. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات: يا رب يا الله يا مجيبَ الدعوات.

6- اللهم صلِّ على الحبيب المصطفى سيدنا محمد كنز العرفان، ومعدن الإحسان ،وبحر العرفان، صاحب الطلعة البهية ومُنقذ البرية ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

7- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً، وَلَهُ جَزَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِى وَعَدْتَهُ، وَاجْزهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيَّاً عَنْ قَوْمِهِ، وَرَسُولَاً عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلِّ على جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

8- اللهم صلِّ على سيدنا محمد بقدر مشيئتك من دوام صلواتك عليه صلاةً تغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتفرج بها كروبنا، وترحم بها موتانا، وتعافي بها مبتلانا ، وتكتب بها بفضلك في الدارين غنانا، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

9- اللهم صَلِّ أفضل صلاةِ على أسعدِ مخلوقاتك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

10- اللهمَّ صلِّ على نبيِّ الرحمةِ، وَشفيعِ الأمةِ ، وَ كاشِـفِ الغُمَّةِ، وَ مُجْلي الظُّلْمَةِ ، وَمُولي النِّعمةِ، وَ مُؤْتي الرَّحمةِ ،صاحِبِ الحوضِ المورودِ، وَالمقامِ المحمودِ، الموصوفِ بالكرمِ والجودِ، اللهمَّ صلِّ على مَنْ هو في السماءِ سيدُنا محمودٌ وفي الأرضِ سيـدُنا محمدٌ .

11- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ، وَرَحْمَةً لِلْعَالَمينَ ظُهُورُهُ ، عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُم وَمَنْ شَقِيَ ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ ، صَلَاةً لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا إنْتِهَاء ولا أمد لها وَلَا انْقِضَاءَ ، صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ باقية ببقائك، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا مِثْلَ ذَلِكَ.