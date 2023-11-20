برلماني: لولا السيسي لكان هناك تصفية للقضية الفلسطينية

أكد النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسية، أن الاحتلال الإسرائيلي، يرتكب جرائم كثيرة ضد أهالي غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة على قناة الحياة، أن هناك أكثر من 13 ألف شهيد، و70% منهم من النساء والأطفال، وهناك شهداء من الأطباء، والصحفيين.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يريد تهجير قسري لـ أهالي غزة، وأن الجميع يرفض ما تسعى له إسرائيل.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقف بجانب فلسطين، وأنه لولا السيسي لتم تصفية القضية الفلسطينية،

وأشار إلي أن مصر من عام 1947 وهي تدعم القضية الفلسطينية، وأن مصر قدمت 100 ألف شهيد، وأكثر من 200 ألف جريح، في وقوفها بجانب فلسطين.

وتابع:" جلسة غدًا تكون لـ إضاحة الجهود التي قامت بها مصر من أجل القضية الفلسطينية، وأن مصر ترفض تصفية القضية".