الصحة العالمية: نقل 12 من أطفال غزة المبتسرين إلى القاهرة

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين أنه تم نقل 28 طفلا من المبتسرين إلى مستشفى العريش، ونقل 12 طفلا منهم إلى القاهرة بالطائرة لتلقي العلاج.

أوضح مدير منظمة الصحة العالمية في تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس"، أن 3 أطفال ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى الإماراتي بجنوب قطاع غزة.

وأضاف جيبريسوس أن جميع الأطفال يقاومون حالات عدوى خطيرة وحالات أخرى، ويحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة.

وقال وزير الصحة خالد عبد الغفار في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن السلطات الصحية في مصر وضعت كل الترتيبات لاستقبال هؤلاء الأطفال، مشيرا إلى أنه سيكون في استقبالهم بمعبر رفح البري.