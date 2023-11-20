لمعرفة آليات مواجهة المخطط الإسرائيلي.. مصطفى بكري يوضح أسباب طلبات الإحاطة بالنواب

أكد إعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلم جيدًا ما تسعى له إسرائيل، بشأن تهجير أهل غزة قسريا إلى خارج القطاع.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة على قناة الحياة، أن مصر أجرت اتصالات كثيرة، لكي يعلم العالم، بأن إسرائيل تريد تهجيرا قسريا لـ أهالي غزة.

وأشار إلي أن عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بـ طلبات إحاطة للحكومة بهذا الشأن، والمجلس بالكامل لديه اطمئنان لما تقوم به القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي.

وتابع أن: "الدكتور مصطفي مدبولي سيستمع لـ أعضاء مجلس النواب، وبعد ذلك الجميع سيستمع لـ حديث رئيس الوزراء، فهناك آليات وضوابط سيتم الحديث عنها غدًا، لمعرفة آليات مواجهة المخطط الإسرائيلي".

وأوضح أن الجميع سيعرف من الحكومة السيناريوهات التي سيتم اتخاذها، بشأن ما يحدث من قبل إسرائيل، وأن الشعب المصري بالكامل على قلب رجل واحد، ومتحد خلف القيادة السياسية.

ولفت إلي أن الجميع بالمنازل المصرية والعربية يتابع ما يحدث في قطاع غزة، وأن الأمة العربية و الإسلامية تساند غزة.

وتابع: "موقف مصر واضح، ولن يكون هناك تصفية للقضية الفلسطينية، بأن يتم تهجير المواطنين من غزة لـ سيناء".