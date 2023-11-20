طارق رضوان: قضية فلسطين محفورة في وجداننا

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أعضاء مجلس النواب تقدموا بـ طلبات إحاطة للحكومة، بشأن ما سيتم اتخاذه وخطة الحكومة بشأن منع تهجير أهالي غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة على قناة الحياة، أن الطلبات لمعرفة حقيقة وجاهزية الدولة للتعامل مع أي تهديدات تؤثر على الأمن القومي المصري.

وأوضح أنه سيتم الحديث عن المساعدات التي قدمت من الحكومة لغزة منذ 7 أكتوبر، وحتى اليوم، وكشف أن المجلس شعر أن هذه الفترة تحتاج للحديث عن ما يحدث في سيناء، فغدًا سيكون هناك جلسة مع رئيس الوزراء.

ولفت إلي أن مصر تقف بجانب الشعب الفلسطيني، وأن قضية فلسطين محفورة في وجداننا منذ المرحلة التي أعقبت حرب 73.