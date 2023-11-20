ممثلة الجالية المصرية بالكويت: الانتخابات الرئاسية ستكون عرسا كبيرا ورسالة للعالم

أكدت الدكتور داليا البيلي، ممثلة الجالية المصرية في الكويت، أن الجميع مستعد لـ الانتخابات الرئاسية في الخارج، موضحة أن الانتخابات المقبلة تعتبر مرحلة حاسمة في تاريخ مصر.

وأضافت البيلي، خلال مداخلة على قناة الحياة، أن مصر تلعب دورا محوريا في القضية العربية، فنتيجة الانتخابات ستكون مؤثرة على المنطقة العربية.

وكشفت أن نتيجة الانتخابات سيكون لها تأثير في علاقة مصر بالدول، وذلك في ظل كون مصر دولة مهمة بالنسبة لجميع دول العالم.

وأشارت إلى أن الجالية المصرية في الكويت لها صوت مميز، وتحصل على المركز الأول في المشاركة بنسبة المشاركين بالانتخابات، معلقة:" الانتخابات الرئاسية ستكون عرسا كبيرا".

وتابعت أن المشاركة في الانتخابات نابعة من تحمل المسئولية، وأن تكون رسالة للعالم أن المواطنين المصريين في الكويت، يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك دعما لـ استكمال بناء الجمهورية الجديدة.