عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمل إيه| غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي اليوم

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

أدى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج ‏طبيعي في الجيم على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة.‏

 

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني ‏المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين لشرح العديد من الأمور ‏الخاصة بالفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات عديدة بداية من مواجهة ميدياما.‏

 

وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش، ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

النادي الأهلي الأهلى طاهر محمد طاهر علاج طبيعى الجيم ملعب مختار التتش مختار التتش التتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

موضوعات متعلقة

مران الأهلي.. علي معلول يقترب من العودة للمشاركة في المباريات

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة ميدياما

للحصول على تعويض بالملايين.. ميندي يقاضي مانشستر سيتي لعدم دفع راتبه

حدث تاريخي في الدوري الألماني.. مدربة تشرف على تمرينات نادي يونيون برلين

مدرب قطر: لقاء الهند صعب.. وهدفنا أن نكون الأفضل

بـ10 ملايين دولار.. قمصان ميسي بمونديال قطر للبيع في مزاد علني

رغم الخلافات.. ليفاندوفسكي يدعم جافي بعد إصابته بالرباط الصليبي

سيدات طائرة الأهلي يكتسحن الواى في الدوري

ترشيحاتنا

الإسرائيليون ينقلبون على أنفسهم.. ابن نتنياهو يضع والده في مأزق ويحرجه

أسورة إلكترونية.. المرشح الرئاسي حازم عمر يقدم حلا بديلا للحبس الاحتياطي |فيديو

بعد انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد: عودة المعدلات الطبيعية للطقس في هذا الموعد

ما بين الحكمة والنبل.. حملة السيسي: سيرة أخلاقية سطرتها مواقف الرئيس| فيديو

عبر مصر.. الأردن يعلن وصول 24 مواطنا للبلاد بعد إجلائهم من غزة

خطوط التنظيم وقيود الارتفاع وأراضي الدولة| تيسيرات وامتيازات بالجملة في قانون المباني الجديد.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ