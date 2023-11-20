عمل إيه| غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي اليوم

أدى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج ‏طبيعي في الجيم على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني ‏المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات ‏لدوري ‏أبطال إفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين لشرح العديد من الأمور ‏الخاصة بالفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات عديدة بداية من مواجهة ميدياما.‏

وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش، ‏وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.