عمل إيه| غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي اليوم

أدى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في الجيم على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين لشرح العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، والتي تشهد تحديات عديدة بداية من مواجهة ميدياما.
وخاض الفريق جانبًا بدنيًّا ثم واصل وحداته التدريبية المتنوعة داخل التتش، وحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.