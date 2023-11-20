أيمن الرقب: 70% من الفلسطينيين بشمال غزة لن يتركوا الأرض

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن 70% من المواطنين بغزة بمنطقة الشمال، لن يتركوا الأرض رغم ما تقوم به إسرائيل.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن إسرائيل كان تريد عمل تهجير قسري لـ المواطنين في غزة، وإسرائيل تريد تصفية القضية الفلسطينية، وذلك من خلال التهجير.

وكشف أنه تم تهجير المواطنين في غزة، لن يكون هناك قضية، وأن الجميع يجب أني علم أن المواطنين في غزة لن يتركوا الأرض، تحت أي ظرف.

وكشف أن هناك تفكير من بعض المتخصصين في إسرائيل، بتهجير الفلسطينيين لـ أوروبا، وأن يكون هناك انتهاء لـ القضية الفلسطينية، وأن تقوم الدول في أوروبا باستقبال أهالي غزة، وأن يكون هناك أمل للحياة.

وأوضح أن المخططات التي تقوم بها إسرائيل، خطيرة، ففي جميع الأحوال إسرائيل تريد السيطرة على غزة.

