أيمن الرقب: الشعب الفلسطيني يريد الحرية بعد 75 عامًا

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الشعب الفلسطيني يريد الحرية بعد 75 عامًا، وأن فلسطين لم تتقدم في أي مشروع جرى تقديمه من أجل حل القضية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسئولية ما حدث يوم 7 أكتوبر (طوفان الأقصى).

ولفت إلي أن إسرائيل ترتكب جرائم بشعة، وهناك عمليات قتل وقصف بشكل يومي، على مسمع ومشاهدة من جميع دول العالم، وهناك أسلحة غربية تستخدم في قتل المواطنين في غزة.

وأشار إلي أن الإعلامي المصري كان له دور مهم في نقل ما يحدث من جرائم في غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، رغم غلق منصات كثيرة عبر السوشيال ميديا.