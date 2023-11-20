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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي تستقبل رئيسة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر

صدى البلد

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم الأستاذة عايدة محى الدين رئيسة سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

  وقد شهد اللقاء حضور مي مصطفى ابراهيم آمين عام سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، ورشا عبد الفتاح متولي نائب سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، وأماني محمد مسئولة الوجه القبلي بسكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد، ونيفين مصطفي موسى المستشار الإعلامي لسكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد.

  حيث أكدت الدكتورة مايا مرسى أن المرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً شهد تحقيق  العديد من المكتسبات والإنجازات غير المسبوقة، مؤكدة أن الاجتماع استهدف بحث سبل التعاون المستقبلي ووضع خطة سنوية للعمل على تمكين المرأة في النقابات، مثمنة جهود سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد لخدمة قضايا المرأة ، وأكدت على أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والهيئات.
فيما عبرت عايدة محى الدين عن سعادتها بوجودها في المجلس القومى للمرأة ، مشيدة بجهوده الحثيثة لدعم وتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات ، معربة عن تطلعها للتعاون مع المجلس خلال الفترة القادمة.

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IMG-20231120-WA0271
IMG-20231120-WA0273
IMG-20231120-WA0273

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