زعيم أغلبية البرلمان: نرفض محاولات التهجير القسري لسكان غزة.. وتفويض كامل للرئيس السيسي.. فيديو

قال النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش غدا 16 طلب إحاطة بشأن منع محاولات تهجير سكان غزة قسريا، لافتا إلى أن الشعب المصري رفض مخطط إسرائيل والوقوف خلف القيادة السياسية فيما تراه مناسبا للحافظ على الأمن القومي المصري.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب هو ضمير الأمة، لافتا إلى أن مجلس النواب فوض الرئيس السيسي لاتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري في جلسة طارئة والشعب المصري ملئ الميادين ورفض فكرة التهجير والتوطين ودعم القيادة السياسية.



وأشار إلى أن الكيان الصهيوني، يحلم بتهجير الشعب الفلسطيني قسريا، مبينا أن الجيش الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر ضد سكان غزة.



كما أكد النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجيش الإسرائيلي ينتهك كل القوانين الدولية والإنسانية، لافتا إلى أن سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية.

