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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى بكري: رئيس الوزراء سيطرح غدا الرؤية المصرية للتصدي لمخطط إسرائيل.. فيديو

مصطفى بكري
مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل جلسة مجلس النواب المقرر عقدها غدا، الثلاثاء، والتي يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة.

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وقال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "منذ 44 يوما الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا على أهل قطاع غزة".


وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يقصف المدنيين لتهجيرهم قسريا إلى جنوب قطاع غزة"، لافتا: "إسرائيل بدأت عمليات قصف للمدنيين في جنوب قطاع غزة، وهناك تصريحات من مسئولين إسرائيليين عم نخطط تهجير المدنيين من الشمال إلى جنوب قطاع غزة".

 

وأشار: "إسرائيل ما زالت تحلم بدولتها من النيل إلى الفرات"، مضيفا: "رئيس الوزراء سيطرح الرؤية المصرية للتصدي لهذا الأمر وحماية الامن القومي المصري"، متابعا: بمجلس النواب يناقش غدا 16 طلب إحاطة بشأن منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين بحضور الدكتور مصطفى مدبولي".

 

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب،: "رئيس الوزراء سيجيب غدا على 16 طلب إحاطة بشأن منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.. وأتمنى أن تكون الجلسة على الهواء حتى الهواء حتى يسمع المصريين صوت النواب".

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