أخبار التعليم| تفاصيل انطلاق دوري ريادة الأعمال بالمدارس.. الوزير: الثانوية العامة الجديدة تهتم في مقرراتها بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لدعم مشروعات الطلاب .. تفاصيل انطلاق دوري ريادة الأعمال في كافة مدارس الجمهورية

قال الدكتور محمد فتحي مدير مشروع دوري ريادة الأعمال، بوزارة التربية والتعليم، إن دوري ريادة الأعمال، هو أحد أحدث مشروعات وزارة التربية والتعليم، الذي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، موضحا أنه سيكون في كافة مدارس الجمهورية، وإعطاء الجميع فرصة، منها الطلاب ومديري المدارس والمديريات، وستتم بين منافسات قوية.

وزير التعليم: الثانوية العامة الجديدة ستهتم بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مقرراتها

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير الثانوية العامة سيكون فيها ريادة أعمال والذكاء الاصطناعي، وسيتم عمل حوار مجتمعي كبير، ونبحث نظم التقييم والمناهج، مشددا على أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام كما هي بدون تغيير.

معهد البحوث بجامعة مدينة السادات يحصل على شهادة الاعتماد من ضمان الجودة

نظم اليوم الإثنين، معهد البحوث والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات، احتفالا بفندق الجامعة بمناسبة حصول المعهد علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بقرار (٢٢٨) بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣م ، جاء الحفل برعاية الدكتور شادن معاويه، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عباس نوير، عميد معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، بحضور الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نشوة مختار رزق، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضر الحفل ممثلي من جامعة الريادة .

افتتاح ورشة عمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة بمحافظة أسوان

عقدت بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، ورشة العمل الثالثة بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة (من تعلم الأبجدية إلى تعزيز الوعي والتمكين)، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، والجهات الشريكة ،ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومديري الإدارات الخارجية للهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، وصفاء عفيفي ،مدير عام فرع الهيئة بأسوان.

لتعزيز قيم العمل التنموي والخيري.. “النعماني” يفتتح Booth حياة كريمة بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة سوهاج "Booth مؤسسة حياة كريمة"، وذلك امام مقر كلية الطب البشري داخل الحرم الجامعي القديم، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

تيودور بلهارس للأبحاث يستضيف اللقاء الختامي المصري للحوارات المفتوحة حول تغير المُناخ

استضاف معهد تيودور بلهارس للأبحاث اللقاء الختامي المصري للحوارات المفتوحة حول تغير المُناخ تحت عنوان " تغير المُناخ: التحديات والحلول" بالتعاون مع الحوارات المفتوحة حول تغير المُناخ في مصر من (COP27 إلى COP28).

خبير يكشف طرق رفع مستوى أداء المعلم وزيادة مهاراته في المجالات التربوية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن المعلم يعتبر الركيزة الأساسية في بناء المستقبل، حيث يحمل مسؤولية نقل المعرفة وتوجيه الطلاب نحو التميز والإبداع، وفي ظل تحولات التعليم وتقدمه، يتطلب دعم المعلمين وتحسين وضعهم تكثيف الجهود لتحقيق هذا الهدف.