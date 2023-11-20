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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

معهد البحوث بجامعة مدينة السادات يحصل على شهادة الاعتماد من ضمان الجودة

معهد البحوث والتكنولوجيا
معهد البحوث والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات

نظم اليوم الإثنين، معهد البحوث والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات، احتفالا بفندق الجامعة بمناسبة حصول المعهد علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بقرار (٢٢٨) بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣م ، جاء الحفل برعاية الدكتور شادن معاويه، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عباس نوير، عميد معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، بحضور الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نشوة مختار رزق، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضر الحفل ممثلي من جامعة الريادة .

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جامعة مدينة السادات

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة الدكتور أحمد نوير، عميد المعهد، الذي بدأ كلمته بالترحاب بالحضور، وأوضح في كلمته الأقسام بالمعهد وأهميته ، وتقدم بالشكر لكل من ساهم من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد في الحصول علي هذا الاعتماد.

 

وأعربت الدكتورة شادن معاويه، رئيس الجامعة، في كلمتها إلي مدي سعادتها أنها تكرم اليوم المعهد بحصوله على إعتماد الجودة ، وأوضحت أهمية وعظمة هذا الصرح الأكاديمي الرائع وأشارت في كلمتها إلي أن الفضل في الأساس يرجع إلي مؤسس المعهد الدكتور محمود إمام نصر، رحمة الله عليه ، وأوضحت أيضاً أن المعهد هو قاطرة البحث العلمي بالجامعة، وأنه يحتوي على عدد من العلماء لا يستهان بهم ، وأن حصول المعهد علي هذا الاعتماد أكبر دليل علي التقدم العلمي بجميع مجالات المعهد ، كما تقدمت بخالص الشكر لجميع العاملين بالمعهد وعلى رأسهم الدكتورة آمال أحمد عبد العزيز، مديرة مركز ضمان الجودة بالمعهد والعميد السابق للمعهد، وأكدت أن المعهد هو  صرح مشرف للجامعة.

 

 

وقد تخلل الحفل فقره فنيه لفريق الكورال بالجامعة ، وقد تم تقديم الدروع لكل من ساهم في الحصول على هذا الإعتماد من العاملين وهيئة التدريس بالمعهد ، وأختتم الحفل بتقطيع التورتة ، وأخذ عدد من الصور التذكارية المجمعة.

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