مزايا التبرع بالدم وفوائده في محاضرة توعوية بآداب عين شمس

نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان : " مزايا التبرع بالدم وفوائده" حاضرت فيها الدكتورة داليا ضياء الدين سالم أستاذ مساعد الباثولوجية الإكلينيكية بكلية الطب.

اقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتورة حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبمشاركة سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، وطلاب الاتحاد وبحضور الدكتورة ايمان محمد أمين عمر رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية وعدد كبير من طلاب الكلية .



وقالت الدكتورة حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في كلمتها ، إن إدارة الكلية وعلى رأسها الدكتورة حنان كامل تحرص على المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة التى تقوم بها الجامعة لتحقيق دورها في خدمة المجتمع ، من خلال نشر الوعي الصحي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين ،للتبرع بالدم والتطوع.

وأشارت إلى أن الكلية تحرص على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن التبرع بالدم، لتحقيق قيم العطاء الإنساني والتكافل الاجتماعي والصحي فيما بيننا، وللتأكيد على شعار الحملة : "قطرة دم تساوي حياة" ، وأن تبرع شخص واحد يمكن أن ينقذ أكثر من حياة ، مع التأكيد على أن عملية التبرع لها فائدة تبادلية للمتبرع والمتبرع إليه، وتأتى المحاضرة في إطار الترويج لحملة 5 for 1 التى تم تدشينها يناير ٢٠٢٣ بمستشفيات الجامعة.

وأكدت الدكتورة داليا ضياء الدين سالم الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية و مدير الجودة ببنك الدم الرئيسى خلال المحاضرة أن فكرة الحملة تعتمد على توفير ٥ متبرعين دائمين لكل مريض يحتاج نقل دم بصفة مستمرة chronically transfused حتى لا يتعرض لتكوين الأجسام المضادة alloantibody formation التى تنتج عن تعرضه لنقل الدم من عدة متبرعين، ويتم عمل توافق كامل بين المريض و المتبرعين لاختيار المتبرع المناسب لهذا المريض.

كما أكدت أن التبرع بالدم له فوائد عديدة على المتبرع تتمثل في : تعزيز صحة القلب ، تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ، تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم ، تعزيز انتاج خلايا دم جديدة بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية.

وركزت على مدى احتياج مستشفيات جامعة عين شمس ، حيث يتردد عليها مليون مريض سنويا، ويحتاج هؤلاء المرضى إلى ما يزيد عن ٦٠ ألف وحدة من الدم ومشتقاته سنويا.

كما ذكرت شروط التبرع بالدم والتي تتضمن أن يكون السن ما بين ١٨ - ٦٠ عاما، وأن لا يقل وزن المتبرع عن ٥٠ كجم، وأن يكون النبض منتظم ويتراوح بين ٦٠ - ١٠٠ ضربة في الدقيقة، وأن لا يقل ضغط الدم عن (٩٠ / ٦٠ ولا يزيد عن ١٨٠ / ١٠٠ ) ، وأن لا تقل نسبة الهيموجلوبين لدى الرجال عن ١٣ وفي السيدات عن ١٢ ولا تزيد عن ١٨ / g / dl.

واستعرضت مشتقات الدم التي تتركب من: كرات الدم الحمراء، التي تستخدم في علاج الأنيميا بجميع أنواعها ويحتاجها مريض أنيميا البحر المتوسط، والأنيميا المنجلية، ومرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي والمكون الثاني هو البلازما : المتوفر بها عوامل التجلط المختلفة وتستخدم في علاج مرضى النزيف ومرضى الكبد وتستخدم في تغيير البلازما لمرضى الأمراض المناعية وتتكون مشتقات الدم أيضا من الكرايو الذى يستخدم في علاج مرض الهيموفيليا ،ومرض نفص الفيبرينوجين، اما اخر مكون فهو الصفائح الدموية تستخدم للمرضى الذين يعانون من بعض الصفائح ومرضى فشل النخاع ومرضى الأورام وخاصة قبل جلسات الكيماوي.

كما تهدف الحملة إلى نشر الاطمئنان بعملية التبرع ، لأنه يتم الاحتفاظ بجميع بيانات المتبرع في سرية تامة ، ويتم التبرع تحت إشراف أطباء متخصصين بالإضافة إلى أنه لا يوجد مضاعفات جسيمة للتبرع ، وأن عملية التبرع تستغرق نصف ساعة فقط ، وتيسيرا على المتبرعين سيتم التخطيط لعمل ابليكشن يتم من خلاله حجز موعد العيادات والرنين.

وفي نهاية المحاضرة قامت الدكتورة داليا ضياء بعمل مسابقات بين الطلبة للتأكد من مدى استفادة الحضور من المعلومات، كما حثت أعضاء هيئة التدريس ، والطلاب والموظفين على المشاركة سواء بالتبرع أو بنشر الوعى.