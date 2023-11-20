إكرام بدر الدين: الولايات المتحدة مستمرة في مساندة إسرائيل رغم جرائمها

أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة لـ مساندة إسرائيل، على الرغم من الجرائم التي ترتكبها ضد المواطنين في غزة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، أن ما يحدث من أمريكا ليس مناسب مع حجم ما يحدث في غزة، وأن أمريكا تقوم بتخفيف ما يحدث فقط، ولكن لم تتخذ قرار بوق النار في غزة.

لفت إلي أن أمريكا تدعم إسرائيل بأسلحة، بشكل مستمر، وأن تلك الأسلحة مجرمة دوليًا، وأن ما ينشر في الصحف الأجنبية ليس مرتبط بما تفعله أمريكية، فبعض الصحف تتحدث عن أن أمريكي ترفض ما يحدث، فهذا الكلام ينشر في الصحف فقط، ولكن أمريكا لن تتخلى عن إسرائيل.

وأشار إلى أن هناك ضغوطا شعبية من بعض الشعوب، في العالم، وهذا قد يحدث عنه بعض التغيرات، لآن ذلك مرتبط بالجانب الإنساني، وليس الجانب السياسي.