أيمن الرقب: أكثر من 13 ألف شهيد في قطاع غزة خلال 45 يومًا

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك أكثر من 13300 شهيد، فضلا عن شهداء آخرين تحت المنازل المنهارة، ومصابين بعشرات الآلاف، وذلك بعد 45 يومًا من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن الاحتلال ضرب المنازل والمستشفيات، ودمر البنية التحتية بالكامل.

ولفت إلي أن هناك نقص في الأغذية، والأدوية، وأن مصر أول دولة قدمت 150 شاحنة، وهذا كان له تأثير إيجابي على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلي أن البلاد مقبلة على فصل الشتاء، وهناك مأساة كبيرة سيعاني منها المواطنين في غزة، بعد ضرب المنازل من قبل العدو الإسرائيلي، طوال الـ 45 يومًا الماضية.