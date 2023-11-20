شركة الكرة وشروط المدير الفني .. مجلس الزمالك يواصل حسم الملفات بقرارات مصيرية

ما زال مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يبحث ترتيب ملفات القلعة البيضاء بدراسة العديد من القرارات وحسمها سواء في الشق الإداري أو الشق الرياضي.

وكانت من أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي في الفترة الماضية إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة خوان كارلوس أوسوريو وتولي معتمد جمال المدرب العام للفريق ، الإدارة الفنية مؤقتا.

ونشبت أزمة عقب قرار المجلس بسبب مستحقات أوسوريو المتأخرة ، والتي تقدر نحو قيمة 450 ألف دولار مقسمة على 3 شهور راتب متأخر وشهرين شرط جزائي حيث أن قيمة راتبه شهريا 90 ألف دولار.

وفي سياق اخر ، تقدم إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق ، بإستقالته من رئاسة قطاع الناشئين ، في تسبيق منه قبل اتخاذ المجلس قرارا بإقالته.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعه اليوم حسم عدة ملفات كان أهمها الأتي :

تسوية مستحقات أوسوريو

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

قرارات بشأن فريق الكرة

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقرر اقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.

قبول استقالة إسماعيل يوسف

- قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، ومصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، ووجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.

المدير الفني وشركة الكرة

ويدرس مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب ، حاليا ملفات اخرى أهمها حسم اختيار المدير الفني والذي وضع المجلس شروطا فيه بأن يكون أجنبي غير منقطع عن عمله التدريبي وأن تكون نتائجه جيدة خلال اخر موسم بجانب إنشاء شركة الكرة على أن يتولى رئاستها عمرو الجنايني أو أيمن ممدوح عباس أو محمد الإتربي