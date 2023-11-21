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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علي حسن: الإعلام يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية

علي حسن
علي حسن

 أكد الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الانتخابات الرئاسية بالخارج ستبدأ من يوم 1 ديسمبر المقبل، موضحًا أن الجاليات المصرية تحب مصر، وتتابع كل ما يحدث في الداخل المصري.

وأضاف رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال حواره برنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية شيرين عفت، أن المصري الموجود بالخارج أكثر حبًا لمصر، معلقًا :" الشخص الذي يكون بعيد عن أمه يكون أكثر حبًا لها من الذي يكون قريب منها".

وأشار إلي أن اختيار رئيس الجمهورية، يكون بعناية جيدة، لأن هناك تحديات كثيرة، تواجه المنطقة والأمن القومي، ولذلك العالم بالكامل يتابع الانتخابات التي تتم، وما سيحدث بها.

وكشف أن الإعلام يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لـ الانتخابات الرئاسية، فكل مرشح، أو من هو مسئول عن الحملة الانتخابية يتحدث والجميع يستمع له.

وأوضح أن الصمت الانتخابي سيتم من يوم 29 من الشهر الحالي، وأن ذلك حتى يكون لكل مواطن الحرية في اختيار الأفضل.

ونوه بأن الجميع يعلم أن الإشراف على الانتخابات الرئاسية سيكون من الهيئة القضائية، والجميع يعلم أن الانتخابات تتم بكل شفافية، في حضور نواب عن كل مرشح.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أكثر من وسيلة تضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، وأن كل مواطن لديه الحرية في اختيار ما يريد، وأنه يتوقع مشاركة كبيرة من قبل المواطنين بصناديق الانتخابات.

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