سفير الرياض بالقاهرة يشيد بنتائج زيارة وزير التجارة السعودي إلى مصر

انطلق ملتقى الأعمال المصري السعودي، الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومجلس الأعمال السعودي – المصري؛ بهدف استعراض الإصلاحات الاقتصادية، وأثرها على تطوير وتحسين بيئة الأعمال إلى جانب تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين.

وغرد السفير السعودي بالقاهرة أسامة النقلي، عبر حسابه بموقع "إكس" قائلا "لقاءات مثمرة وبناءة لمعالي وزير التجارة السعودي لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين السعودية و مصر".

ووصل وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي أمس الأحد، إلى القاهرة على رأس وفد يضم 90 من كبار رجال الأعمال في المملكة وقيادات كبرى الشركات الوطنية السعودية.

والتقى وزير التجارة السعودي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أشار إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.

من جانبه تقدم الوزير السعودي بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين ـ باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المُشكلة بمجلس الوزراء لهذا الهدف ـ لافتاً إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات، مشيراً إلى أن هناك روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.

وفي السياق نفسه، غرد القصبي" عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" قائلا "بمشاركة كبار المستثمرين السعوديين والمصريين عقدنا في القاهرة اليوم #ملتقى_الأعمال_السعودي_المصري وناقشنا تطوير الشراكات، واستمعنا لتحديات قطاع الأعمال وسبل معالجتها".

وأضاف "اجتمعت بمعالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد المرقبي، ومعالي وزير السياحة والآثار السيد أحمد عيسى لتعزيز تعاوننا التجاري".