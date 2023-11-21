نجاح الزراعات التعاقدية..دوار الشمس بمنطقة شرق العوينات شاهد على الإنجاز

نجحت مديرية الزراعة بالوادى الجديد فى التوسع فى الزراعات الاستراتيجية وغير التقليدية، خاصة الذرة الشامية ودوار الشمس الزيتى ويشمل أصناف الهجن المستوردة الجديدة لمحصول دوار الشمس بمزرعتين بمنطقة شرق العوينات؛ حيث سجلت زراعات دوار الشمس خلال الموسم الصيفى إجمالى مساحة 1217 فدانا أغلبها بمنطقة شرق العوينات على مساحة 786 فدانا، كما بلغت مساحة الذرة الشامية خلال الموسم الصيفى الحالى 81573 فدان ذرة شامى أغلبها بشرق العوينات بإجمالى 59337 فدانا، وذلك ضمن السعى نحو التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية والعمل على تحقيق الامن الغذائى الذى يعد الركائز الرئيسية للأمن القومى.



وكان هذا النجاح فى التوسع فى تلك الزراعات نتاجاً للتعاون المثمر بين اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء خليل الجلفى مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور وائل تعيلب رئيس قسم بحوث المحاصيل الزيتية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما نجحت المديرية فى تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين على محصول دوار الشمس الزيتى لتوريد وتسويق تلك المحاصيل، وذلك من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية كطرف أول "مشتري" والجمعية الزراعية والمزارع كطرف ثانى" بائع" ومركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة كطرف ثالث" مشرف وموثق لعقد شراء المحصول"، وذلك فى اطار السعى نحو التوسع فى الزراعة التعاقدية لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية والعمل على تحقيق الامن الغذائى الذى يعد الركائز الرئيسية للأمن القومى.

وحيث جرى الاتفاق على التعاقد على زراعة فول الصويا ودوار الشمس سواء من حيث المساحة المستهدفة وسعر التوريد لاستغلال تلك المحاصيل فى توفير الزيت مؤكدا على أن اهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التى تقوم بالشراء والتى يتم التعاقد معها، حيث أن الادارات والوحدات والجمعيات الزراعية تتلقى رغبات المزارعين والمستثمرين للاتفاق على الزراعة التعاقدية ويمكن للمزارع توفير التقاوى بمعرفته او يتم توفيرها من خلال الجمعيات والمجالس الزراعية.

كما نفذت مديرية الزراعة بالمحافظة عدد كبير من الندوات الإرشادية حول زراعة دوار الشمس الزيتى، وأهمية زراعة دوار الشمس من الناحية الاقتصادية للمزارع والأصناف الجيدة المناسبة لذلك، ومواعيد الزراعة وطرق تجهيز الأراضى للزراعة، والعمليات الزراعية والخدمة للمحصول والتسميد، وميعاد الحصاد وطرق الحصاد، وأنسب طريقة والإنتاجية للفدان وكذلك طرق تسويق المحاصيل بالتعاقد وإمكانية استخدام الميكنة الزراعية من الزراعة حتى الحصاد وأفضل مواعيد الزراعة خلال السنة واحتياجاته من درجات الحرارة المناسبة وإمكانية تحميل المحصول مع محاصيل أخرى ونوعية المحاصيل التى يمكن التحميل عليها، وإمكانية زراعته كمصدات للرياح حول دوائر الأرض.

كما حققت المديرية ارتفاعًا كبيرًا فى عدد الحقول الإرشادية بالتعاون مع وزارة الزراعة أن عدد الحقول التى تم حصرها هى 1500 حقل إرشادى بزيادة 800 حقل عن العام الماضى والذى كان يسجل 700 حقل إرشادى وهو ما ساهم فى تحقيق إنتاج عالية فى الحاصلات الزراعية من حيث الكمية والجودة فى الحاصلات الزراعية، بالإضافة لتنفيذ برامج لتدريب مدربين لميسرى مدارس المزارعين الحقلية بمشاركة المهندسين الزراعيين والعاملين بالوحدات الزراعية بمشاركة الدكتور اشرف الصادق مستشار الفاو ومدير المشروع، والدكتور احمد دياب مستشار الفاو، والدكتور عماد سالم مستشار مشروع الادارة المستدامة FAO.

وكانت البرامج التدريبية ضمن أنشطة مشروع الادارة المستدامة للنظم الايكولوجية فى واحة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وتحت إشراف الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الاغذية الزراعة للأمم المتحدة فى مصر، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمشروع والتى تضمنت شرح النظم الايكولوجية الزراعية ومشروع الإدارة المستدامة، ومقدمة عن المدارس الحقلية ومدخل مدارس المزارعين الحقلية، وتحديد المحتوى التعليمى وتصميم المنهج، والتخطيط للمدارس الحقلية، وآليات الاتصال وعلاقته بالتدريب، ومفهومه ومكوناته وأهميته ومعوقاته، والسمات الشخصية للمدرب الجيد.

ونجحت مديرية الزراعة بالمحافظة فى زراعة 65 فدانا من الحقول الارشادية للزراعات الجديدة من الذرة الشامية ودوار الشمس الذى يتم زراعته على 3 عروات وأول عروة سيتم زراعتها فى بداية سبتمبر