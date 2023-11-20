لميس الحديدي تتضامن مع الاعلامية القديرة نجوى إبراهيم وتوجه رسالة للمتنمرين

عبرت الاعلامية لميس الحديدي عن ، استياءها مما تعرضت له الإعلامية نجوى إبراهيم، وذلك بعد ردها المؤثر على منتقديها خلال برنامجها الإذاعي «بيت العز».قائلة : " تفائجت بتصريحاتها وقعدت أفكر إيه الي يخلي مدام نجوى ابراهيم تقول هذا الكلام ؟ إيه حجم الزعل والوجع الذي تعرضت له عشان تقول كده ؟



واصلت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON : مدام نجوى إبراهيم شخصية بشوشة ومتفائلة دائماً حاضرة ببرامجها المتنوعه وحضورها مبهج وكله أمل وتفائل ..ولو عندك 80 سنة قمر و يارب إذا وصلت لسنك أبقى بالجمال ده "

إستطردت : " أجيال كثيرة كبرت وتربت على برامجها والقيم التي زرعتها في هذه الاجيال مش بس برامج الاطفال ولكن برامج التحقيقات "



وشددت الحديدي على ضرورة الوقوف في وجه ظاهرة التنمر المتفشية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة : " لازم نقف أمام التنمر العينف وهوتنمر وليس انتقاد .. تنمر سخيف خارج حدود الادب .."



تساءلت : " هو لازم يبقى فيه ماساه أو ومشكلة أو نعاني من مرض عشان الناس تطبطب عليها وتقلها بنحبك ؟ لازم الشخص يكون مريض أو شكله وحش أو مبهدل أو عندها معاناة ؟ .. كل الناس عندها معاناة هو لازم الاعلاميين أو الفنانين نصدر الالم ؟ و ليه مانصدرش الفرح ونصدر الامل والشكل الجميل الانيق".



أكملت : " ليه الناس بقت تستسهل إستخدام سيف التنمر لذبح الاخرين؟ .. ده يلامكن يكون إنتقاد لتصريح أو فكرة هذا أستهداف شخصي لسيدة لم تقدم لنا إلا كل خير ومحتوى محترم".



ووجهت رسالة للمتنمرين قائلة : " لو مش المحتوى مش عاجبك بلاش تسمعوه وغيروا عن طريق المحطة بالريموت بلاش تكتبوا كلام لمجرد أنه يضايق ويجرح غيرك وبتعمله بدم بارد دون أن تعرف أثره على الناس ".

موضوع السخافة والتنمر

إستطردت : " موضوع السخافة والتنمر وتجريح الاخرين الي بيعمله إما شخص مريض يحتاج لعلاج أو شخص يعاني من الاحباط وقرر يطلعه في وش الناس يطلع طاقة سلبية وعدم رضا وهو قاعد خلف الشاشة ".