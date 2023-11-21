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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد النني يتألق بظهور مميز في الإسكندرية.. شاهد

صدى البلد

شارك محمد النني، نجم منتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر على كوبري استانلي بمحافظة الإسكندرية، بملابس شتوية وأجواء ليلية مميزة. 

وتحدث محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عن فترة إصابته في أرسنال الإنجليزي وعودته إلى تشكيل منتخب مصر من جديد وحلم كأس الأمم الإفريقية المقبلة وذلك في حوار مع موقع ناديه.

وقال محمد النني عن عودته إلى منتخب مصر: "نعم، أحتاج حقًا أن أشكر الفريق الطبي هنا في أرسنال، وكيف ساعدوني وكيف جعلوني قويًا للعودة عندما عدت إلى المنتخب الوطني، يجب أن أشكر المدرب هناك، لأنه يثق بي أيضًا، وبعد تسعة أشهر، أعادني إلى المنتخب الوطني، ووثق بي لبدء المباراة قبل أن أبدأ مباراة مع أرسنال، لذلك وثق بي ووضعني في التشكيلة الأساسية في المباراة الأولى، ثم في المباراة الثانية - لعبنا مباراتين في دولة الإمارات العربية المتحدة - لعبت المباراتين، لقد كان هذا شيئًا جيدًا حقًا أشعر أنني بحالة جيدة، والناس يثقون بك، يقولون "حسنًا يا مو، لقد عدت من إصابة استمرت تسعة أشهر، لكننا نثق بقدرتك على اللعب"، والمنتخب الوطني شيء كبير حقًا لدينا الملايين من الأشخاص في مصر يريدون أن يكونوا في المنتخب الوطني، لكن المدرب يثق في عودتك واللعب إنه يمنحك الدافع، ويمنحك شعورًا داخليًا بأنك بحاجة إلى تقديم كل شيء لهذا الرجل لأنه يثق بك حقًا لذا نعم، أشعر أنني بحالة جيدة".

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