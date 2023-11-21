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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. التشيك تبلغ نهائيات يورو 2024

منتخب التشيك
منتخب التشيك

تمكن منتخب التشيك من التأهل إلى نهائيات يورو 2024 بفوزه على ضيفه مولدوفا 3-0، مساء الإثنين، على ملعب "أندروف ستاديون" في مدينة أولموتس في الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل لاعب وسط سلافيا براج دافيد دوديرا الهدف الأول في الدقيقة 14 ومهاجم بلزن توماس خوري الهدف الثاني في الدقيقة 72 ولاعب وسط وست هام توماس سوتشيك الهدف الثالث في الدقيقة 90 الأهداف.

ويعد هذا الفوز هو الرابع للتشيك في التصفيات مقابل 3 تعادلات وخسارة واحدة، فأنهت التصفيات في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق المواجهتين المباشرتين خلف ألبانيا صاحبة البطاقة الأولى، والتي تعادلت مع ضيفتها جزر فارو سلبا على ملعب "إير تيرانا ستاديوم" في تيرانا.

وكانت التشيك بحاجة إلى التعادل فقط لحسم البطاقة الثانية بعدما عادت بتعادل ثمين من أرض مضيفتها بولندا 1-1 الجمعة، وحرمت زملاء مهاجم برشلونة الاسباني روبرت ليفاندوفسكي من التواجد في العرس القاري.

وتعد هذه أيضا هي المرة الثامنة تواليا التي تبلغ فيها التشيك النهائيات القارية وتحديدا منذ انفصالها عن تشيكوسلوفاكيا عام 1993، وتبقى أفضل نتيجة لها المباراة النهائية عام 1996.

وخاضت التشيك المباراة في غياب 3 لاعبين هم مدافع وست هام يونايتد فلاديمير كوفال ومدافع اريس سالونيكي اليوناني ياكوب برابيتش ومهاجم سبارتا براج يان كوختا، حيث تم استبعادهم بسبب خرقهم القوانين الداخلية للمنتخب بتواجدهم في ملهى ليلي قبل 48 ساعة من القمة الحاسمة.

وكانت ألبانيا حسمت بطاقة المجموعة الجمعة بتعادلها مع مضيفتها مولدوفا 1-1 وبلغت النهائيات للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2016 في فرنسا.

منتخب التشيك التشيك يورو 2024 مولدوفا سلافيا براج

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