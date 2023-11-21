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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يمدد تخفيف القيود لمساعدة الشركات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

أسعار الطاقة
أسعار الطاقة

مددت المفوضية الأوروبية لستة أشهر حتى يونيو 2024، نظاماً يسمح للدول الأعضاء بمساعدة الشركات التي تواجه ارتفاع أسعار الطاقة، مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، تسمح هذه الآلية الموقتة للدول الأعضاء بمنح مساعدات مالية بأشكال مختلفة، لتعويض الشركات وخصوصا تلك التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة والمتضررة من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وكان من المقرر أن تنتهي في 31ديسمبر  2023.

وقالت المفوضية في بيان "لا يجوز للدول الأعضاء الاستمرار في تقديم الدعم من خلال تغطية جزء من التكاليف الإضافية، إلا إذا تجاوزت أسعار الطاقة بشكل كبير مستويات ما قبل الأزمة".

وتنظم بروكسل الدعم العام للشركات بشكل صارم للحد من ضرب المنافسة وحماية السوق الموحدة. لكن تم تخفيف هذه القيود موقتا بسبب الحرب في أوكرانيا التي تسببت باضطرابات في أسواق الطاقة.

وشددت المفوضية على أنه رغم استقرار الوضع منذ العام الماضي، إلا أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تطرح مخاطر على العرض و"لا تزال أسواق الطاقة غير مستقرة".

المفوضية الأوروبية الشركات أسعار الطاقة الحرب في اوكرانيا الطاقة

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