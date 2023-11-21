وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا في هذا الموعد.. تفاصيل

يقدم الفنان وائل الفشني حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، بقاعة النهر وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل، والتى تعتبر أولي حفلاته فى موسم الشتاء لهذا العام ، ومن المقرر أن يقدم وائل الفشنى خلال الحفل باقة متنوعة من الابتهالات والأغانى الطربية .

وكشف الفشنى عن تبرعه بأرباح الحفل لأهالي غزة وكتب عبر حسابها بتطبيق إنستجرام:" رسميًا سوف يتم التبرع بجميع أرباح الحفل إلى إخواتنا في غزة".

وائل الفشني يشارك فى احتفالية مولد النبوي

وكشف المنشد الديني، وائل الفشني، سبب بكائه في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً "بكائي في حفل المولد حالة من ربنا".

وأضاف "الفشني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه شعر بالبكاء أثناء الحفل عندما شعر بالأمان وأن جميع الحاضرين في الإحتفالية يحبون وائل الفشني، موضحاً "انا خرجت من حالة التركيز والرهبة قدام الرئيس السيسي الي حالة خشوع مع الله".

وتابع وائل الفشني، أن محبة الناس هي أهم شئ بالنسبة له في هذه الحياة، مشيراً إلى أن النغم الذي بداخله هو الذي يجعله في حالة خشوع دائمة.