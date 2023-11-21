دراسة: عقاقير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد تؤخر التئام العظام عند الأطفال

حذرت دراسة حديثة أجرتها جامعة بافالو في مدينة "نيويورك"، من أن الأطفال الذين يتناولون أدوية لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاضطرابات النفسية الأخرى؛ يعانون من تباطؤ في التئام العظام بعد الكسور الشائعة، مقارنة بأقرانهم ممن لا يتناولون هذه النوعية من الأدوية.

وأجرى الباحثون مراجعة بأثر رجعي على مدى عقد من الزمان، مع التركيز على 62 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما ممن تناولوا أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وتعرضوا لكسر في نصف القطر البعيد- وهي إصابة شائعة في مرحلة الطفولة- ووجدوا أن هؤلاء الأطفال أظهروا انخفاضا بنسبة 20٪ في التئام العظام، مقارنة بـ 126 عنصرا متطابقا لم يتعاطوا هذه الأدوية.

وأظهر الأطفال الذين يتناولون أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، انخفاضا كبيرا في التئام العظام بعد كسر بعيد، وأنه كلما طالت مدة استخدام الدواء؛ كلما كان الانخفاض في كثافة العظام أكثر وضوحا، مع ملاحظة كثافة أقل بنسبة تصل إلى 52٪ في بعض الحالات، وقد استمر معدل الشفاء بطيئا حتى بعد 5 سنوات من العلاج.