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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هنية: سلمنا رد حماس إلى قطر والوسطاء.. ونقترب من الاتفاق على هدنة

هنية
هنية

أعلن إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أنه سلم رد الحركة “للإخوة في قطر والوسطاء”، مؤكدا قرب التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل.

وقال هنية، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام،: “نحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”.

والتقت ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس، في قطر، الإثنين، بحسب بيان للجنة الدولية.

وشدد البيان على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تشارك في أي مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن في غزة، ولكنها 'مستعدة لتسهيل أي إطلاق سراح مستقبلي توافق عليه أطراف النزاع' - وهو ما فعلته مرتين بالفعل.

وجاء في البيان: 'تصر اللجنة الدولية على السماح لفرقنا بزيارة الرهائن للاطمئنان على أحوالهم وتوصيل الأدوية لهم، ولكي يتمكن الرهائن من التواصل مع عائلاتهم'.

وأضافت: 'لا تستطيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اقتحام المكان الذي يُحتجز فيه الرهائن، ولا نعرف موقعهم'.

إسماعيل هنية حماس قطر إسرائيل

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