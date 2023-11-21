رئيس مدينة رأس غارب يتفقد أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بزيارة تفقدية لمبنى العيادات الخارجية بهدف رفع كفاءته وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع المحلي، في إطار جهود تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أعلن اللواء ممدوح نديم عن استمرار الأعمال التطويرية التي تشهدها العيادات، حيث تم الانتهاء من بناء غرف التأمين الصحي وجارٍ صب الأسقف، إضافة إلى أعمال ترميم الأسقف الداخلية وتجديد السيراميك، وأعمال الكهرباء والسباكة لضمان بيئة صحية متكاملة.

وأشار اللواء إلى أهمية هذه الجهود في تقديم خدمات صحية متميزة للأهالي، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي استجابةً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي حث على تحسين البنية التحتية الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية، قدمت شركتا رأس غارب والبحر الأحمر لطاقة الرياح مساهمة فعّالة في هذا المشروع، مؤكدة التزامهما بتحسين جودة الحياة في المنطقة وتقديم الدعم للمبادرات الرامية إلى تعزيز الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي، وتعكس التعاون الفعّال بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة.