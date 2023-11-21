استشهاد عشرات النازحين إثر قصف الاحتلال مدرسة بالفالوجا ومنازل في بيت لاهيا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإستشهاد عشرات الفلسطينين وإصابة آخرون، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وصرحت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مام اسفر عن استشهاد واصابة العديد من النازحين بينهم اطفال ونساء.

كما استشهد العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استهدف قصف إسرائيلي أبراج الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع، ما تسبب بانقطاع الاتصالات كليا عن هذه المناطق.