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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطب البيطرى بالأقصر: تحصين 50 ألف رأس ماشية ضد حمى الوادى المتصدع

صدى البلد

أكدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الاقصر، انه فى ضوء تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بمتابعة سير أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام ٢٠٢٣ وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وأشراف الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر ومع إنتهاء أعمال الحملة بلغ اجمالى أعداد رؤوس الماشية المحصنة ضد حمى الوادي المتصدع ٥٠٤٢٦ رأس ماشية.

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وأوضحت أن اجمالى أعداد الأبقار المحصنة بلغ ٢٢٠٩٤ أبقار و اجمالى أعداد الجاموس المحصنة ٤٨٠٢ و اجمالى أعداد الاغنام والماعز المحصنة ٢٣٥٣٠ اغنام وماعز.

وأشارت المديرية إلى أن عملية التحصين تمت باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع قرى ونجوع ومدن محافظة الاقصر، فضلا عن تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة والمؤمن عليها وتنفيذ أعمال التقصى والترصد الوبائي ، بالإضافة إلى مرافقة أطباء الإرشاد البيطرى للجان التحصينات لتوعية المربين وتجار الماشية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

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