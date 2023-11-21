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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاطف مغاوري: ما يحدث في قطاع غزة تهديد لأمن وسلامة الأراضي المصرية

النائب عاطف مغاوري،
النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن  المخطط الصهيوني ليس جديدا، ومتواجدا تحت فكرة "الوطن البديل" وما إلى ذلك، موضحا أن التهجير القسري لشعب غزة من الشمال للجنوب تحت دعوة أن جنوب غزة آمن أمر أصبح مفضوحا.

وقال عاطف مغاوري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أنه نحتاج لاستخدام أوراق جديدة في  مواجهة مخطط التهجير، مؤكدا أن أبواق الدعاية الصهيونية معروفة، وهي العمل على استهداف مصر.

 

 داخل الأراضي المصرية

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن ما يحدث في قطاع غزة تهديد لأمن وسلامة الأراضي المصرية، مؤكدا أن مصر لن تقبل التهجير للشعب الفلسطيني حتى داخل الأراضي الفلسطينية، وبالتأكيد داخل الأراضي المصرية
 أكد  عبد الهادي القصبي ،زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن الكيان الصهيوني يعتدي على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتصدى الرئيس السيسى ووضح رؤية الدولة المصرية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير القسري.

وقال عبد الهادي القصبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أنه لدينا حزن من المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين وعمليات القتل ضد الأطفال والنساء، ونعلن كنواب للشعب المصري عن دعمنا للقيادة السياسية في منع التهجير القسري لسيناء.

 

وتابع زعيم الأغلبية بمجلس النواب،  أن النواب يفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمرة جديدة لاتخاذ ما يراه مناسب للدفاع عن أرض مصر، والدفاع عن الشعب، نفوض السيسي لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن الأمن القومي المصري.

 

بداية الأزمة

وأشار عبد الهادي القصبي إلى أن الشعب المصري متعاطف بشكل تام مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر لم تتأخر لحظة عن تقديم الدعم والمساعدات والتي تم تقديمها للشعب الفلسطيني، منذ بداية الأزمة.

النائب عاطف مغاوري حزب التجمع مجلس النواب المخطط الصهيوني غزة

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