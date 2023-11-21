برلماني: قضية تهجير الفلسطينيين مرفوضة بشكل قاطع من الجانب المصري

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن العدوان الصهيوني على قطاع غزة أكمل 45 يوما، وأمس كان ذكرى زيارة الرئيس السادات للكيان الصهيوني، في ظلما يحدث في قطاع غزة، بالمقولات والتصريحات التي تخرج من لديهم، لافتا إلى اتجاه بعض قيادات الغرب لتمرير بعض الأمور لهم، على الرغم من الموقف الحاسم والقاطع تجاه المخطط الصهيوني.

برلماني يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن المخطط الصهيوني ليس جديد، ومتواجد تحت فكرة "الوطن البديل" وما إلى ذلك، موضحا أن التهجير القسري لشعب غزة من الشمال للجنوب تحت دعوة أن جنوب غزة آمن أمر أصبح مفضوح، إذ أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن البرلمان يدعم الموقف المصري ويؤكد عليه، ولكن يجب العمل على مخاطبة مصر الرسمية على لسان الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وكافة المسؤولين، وظهر ذلك في العديد من الملفات المختلفة، والمؤتمرات المختلفة، ومنها مؤتمر رئيس الوزراء على معبر رفح.

وأكد أن مصر لن تقبل التهجير للشعب الفلسطيني حتى داخل الأراضي الفلسطينية، وبالتأكيد داخل الأراضي المصرية، وأن الأراضي المصرية لن تكون بديلا للكيان الصهيوني ليتمتع بالأراضي والتراب الفلسطيني.