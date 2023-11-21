عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: قضية تهجير الفلسطينيين مرفوضة بشكل قاطع من الجانب المصري

معبر رفح
معبر رفح

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن العدوان الصهيوني على قطاع غزة أكمل 45 يوما، وأمس كان ذكرى زيارة الرئيس السادات للكيان الصهيوني، في ظلما يحدث في قطاع غزة، بالمقولات والتصريحات التي تخرج من لديهم، لافتا إلى اتجاه بعض قيادات الغرب لتمرير بعض الأمور لهم، على الرغم من الموقف الحاسم والقاطع تجاه المخطط الصهيوني. 

برلماني يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن  المخطط الصهيوني ليس جديد، ومتواجد تحت فكرة "الوطن البديل" وما إلى ذلك، موضحا أن التهجير القسري لشعب غزة من الشمال للجنوب تحت دعوة أن جنوب غزة آمن أمر أصبح مفضوح، إذ أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. 

وتابع عضو مجلس النواب، أن البرلمان يدعم الموقف المصري ويؤكد عليه، ولكن يجب العمل على مخاطبة مصر الرسمية على لسان الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وكافة المسؤولين، وظهر ذلك في العديد من الملفات المختلفة، والمؤتمرات المختلفة، ومنها مؤتمر رئيس الوزراء على معبر رفح. 

وأكد أن مصر لن تقبل التهجير للشعب الفلسطيني حتى داخل الأراضي الفلسطينية، وبالتأكيد داخل الأراضي المصرية، وأن الأراضي المصرية لن تكون بديلا للكيان الصهيوني ليتمتع بالأراضي والتراب الفلسطيني. 

القضية الفلسطينية قطاع غزة المخطط الصهيوني العدوان الصهيوني النائب عاطف مغاوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

أخيرا إطلاق موبايل Note 13 الأسطوري بكاميرا 108 ميجابكسل ..وأقل سعر سيذهلك

موضوعات متعلقة

وزير المجالس النيابية يكشف مفاجأة هامة لمن تم رفض طلب التصالح له

بسبب المخطط الصهيوني.. تحرك عاجل من مجلس النواب لمساعدة الشعب الفلسطيني

طاهر مكان موديست.. هاني حتحوت يفجر مفاجأة بشأن المهاجم الفرنسي

ابن نتنياهو يضع إسرائيل في ورطة وتحرك عاجل من جيش الاحتلال| فيديو

برلماني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية رسالة مهمة لأعداء الوطن

سفير فلسطين بالقاهرة: لدينا 11 ألف مريض سرطان ومصر استقبلت العديد منهم

أحمد العوضي: كريم عبد العزيز أعلى إيرادات في السينما..وأرشح الفيل الأزرق للأوسكار

أحمد العوضي يكشف سبب تكرار شائعة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

نقل 200 جريح من المستشفى الإندونيسي إلى مركز ناصر الطبي في خان يونس

استشهاد 17 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات

الأهلي: أوتوبيسات لنقل الجماهير إلى الإسكندرية لمؤازرة فريق السلة أمام الاتحاد

أخبار التعليم| تفاصيل انطلاق دوري ريادة الأعمال بالمدارس.. الوزير: الثانوية العامة الجديدة تهتم في مقرراتها بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي

المشروعات القومية لتلبية احتياجات المواطنين.. 10 سنوات من الإصلاح الاقتصادي الشامل

برلماني: قضية تهجير الفلسطينيين مرفوضة بشكل قاطع من الجانب المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولتير.. مدافع صريح ضد القوانين الفرنسية الصارمة |ماذا فعل؟

الأمم المتحدة تعلن مفاجأة صادمة بشأن درجات الحرارة في العالم

خلال عام سنبيدهم جميعًا.. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين عن غزة على الهواء|شاهد

بالأبيض اللافت.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ