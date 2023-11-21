عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا أفادت فيه بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أحمد وفيق ، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين دائما في حروبه، لكنه في الحرب الحالية استهدف النساء والأطفال بشكل خاص.

وأضاف “أحمد وفيق” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولي، أن الاحتلال يستهدف قصف المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات، لذلك كان عدد النساء والأطفال هو الأكثر، متابعا: قتل الاحتلال للنساء والأطفال يؤثر على الأجيال القادمة.



واسترسل: الاحتلال يستهدف القضاء على الجيل القادم من المقاومين الفلسطينيين، مشددا على أن إسرائيل ترى أنه لا يوجد أبرياء في قطاع غزة وجميعهم مذنبون.

ولفت إلى أن إسرائيل تستهدف القيام بعملية إبادة كاملة وجماعية في قطاع غزة.