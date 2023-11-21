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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية يوضح أسباب هجوم نجل نتنياهو على جيش الاحتلال

حكومة الاحتلال
حكومة الاحتلال

قالت الدكتورة هبة جمال الدين أستاذ العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي، إنّ هجوم نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على جيش الاحتلال، هو نتيجة لما حدث في السابع من أكتوبر الماضي حيث أنه جاء في توقيت خطير، وذلك لكونهم في مرحلة حرب.

وأضافت “هبة جمال الدين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنّ تصريحات نجل نتنياهو تُحسب على الحكومة الإسرائيلية، حيث أنه اتهم المحكمة الإدارية العليا في دولة الاحتلال بأنها كانت السبب في تغيير قواعد فك الاشتباك على الحدود.

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي، أن نجل نتنياهو أشار إلى أن تغيير قواعد فك الاشتباك على الحدود، هو ما تسبب في تأخير الرد الإسرائيلي على مقاتلي حماس في 7 أكتوبر.

ولفتت إلى أن الهجوم أثار حفيظة الكثيرين داخل جيش الاحتلال، وما يحدث تجاه والده من استطلاعات رأي يؤكد أن عصر نتنياهو انتهى وإن أجريت انتخابات سيكون خارج الحكومة.

نتنياهو معهد التخطيط القومي جيش الاحتلال الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

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