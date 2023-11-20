المسلماني: إسرائيل لم تخض أي حرب بمفردها حتى الآن

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى” المذاع على قناة “الحياة”، عن حرب فلسطين وما يحدث من جرائم داخل قطاع غزة.



وقال “أحمد المسلماني”، إن الغرب فقد مصداقيته خلال الحرب على غزة، فهو يقف صامتا وأمامه دولة تقتل مدنيين وجيش يستقوى على أطفال ونساء وآلاف من الجرحى والقتلى والمعتقلين رغم كل ما يحدث في غزة لا يزال الموقف كما هو".

وأضاف: "كان لابد يكون في صوت واضح وصريح يحمل الغرب المسئولية تجاه ما يحدث في غزة"، متابعا: لا يمكن أن نفقد الأمل، بالرغم من أن الصورة تزداد قتامة".



واسترسل: لا يوجد حركة تحرر أو استقلال أو شعب محتل خاض معركة من أجل الاستقلال وخسر، ولذلك لا يجب أن نتأثر ويهتز يقيننا بأننا سننتصر وسنقيم دولة فلسطين.



ولفت إلى أنه إسرائيل لم تخوض أي حرب بمفردها ابدا، بالرغم من قوة الجيش الإسرائيلي الظاهرة.