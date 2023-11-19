أحمد المسلماني: ما يحدث في غزة أكبر مأساة إنسانية بالعصر الحديث

تحدث الإعلامى أحمد المسلمانى، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى” المذاع على قناة “الحياة”، عن حرب فلسطين وما يحدث من جرائم داخل قطاع غزة.



وقال “أحمد المسلماني”، "إن العالم يتابع ما يحدث داخل فلسطين، حيث نجح العدوان الإسرائيلى في تحويل قطاع غزة إلى مهجرين ونازحين وناس أخرجت من ديارها بالقوة، تحت وابل الصواريخ والرصاص".



واسترسل: "شاهدنا جميعا مشاهد قتل للنساء والأطفال والعجائز وتدمير المستشفيات التى يعالجوا فيها، بالإضافة إلى تدمير سيارات الإسعاف ومحطات الوقود ومنع وصول أى وقود إلى أي مكان".





ولفت إلى أن الاحتلال يرغب في إعادة غزة إلى العصر الحجري، دون طاقة وغذا ودواء وماء، متابعا: ما تفعله إسرائيل فى غزة هى أكبر مأساة إنسانية فى العصر الحديث".