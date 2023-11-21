أمن دولة.. تصريحات تاريخية لرئيس مجلس النواب عن موقف السيسي ومصر بشأن القضية الفلسطينية| وهذا موقف القانون المصري من التهجير

رئيس مجلس النواب :

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أجرت قناة "إكسترا نيوز" لقاء مع رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي ، أدلى خلاله بعدد من التصريحات الهامة حول قضية التهجير القسري وجلسة مجلس النواب اليوم.

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية واضح ولا يتزحزح، إذ يرفض تصفيتها مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وكذلك منع التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذا الموقف ثابت يعبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة دائمة.

وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية لا تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية بكل طرق الدعم، إذ تطالب في المحافل الدولية بوقف العدوان ووقف إطلاق النار وكفالة حقوق الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري له وحظر تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر تقدم المساعدات بصورة مستمرة عبر معبر رفح ونجحت في إيصال هذه المساعدات بجميع أنواعها الغذائية والدوائية والعلاجية وكذلك والمساعدات الخاصة بالوقود، متابعا أن مصر تناصر الشعب الفلسطيني وتقف دائما إلى جوار القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

وقال رئيس المجلس النواب، إن موقف البرلمان تجاه دعم القضية الفلسطينية مستمر بصورة تكاد تكون يومية، موضحًا: "إذ إننا أعضاء في المجال الدولي بالاتحاد البرلماني الدولي وكذلك في الاتحاد البرلماني العربي، ومنذ فترة قليلة كان هناك اجتماع لاتحاد البرلمان العربي في بغداد ونتج عنه خروج ورقة عربية موحدة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداء عليه فضلا عن كفالة الحفاظ على القضية".

وأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الموقف سالف الذكر أعقبه مباشرة جلسة مجلس النواب المصري لدعم موقف الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية والدولة، مشيرا إلى أنه كان موقف رائع إذ إن الجميع على قلب رجل واحد في الوقوف بجانب الدولة المصرية في دعمها للشعب الفلسطيني عموما ولأهالينا في غزة خصوصا.

وقال رئيس مجلس النواب أن التهجير القسري معاقب عليه طبقا للقانون الدولي والإنساني، وطبقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جينيف الرابعة،فكل هذا يجرم التهجير القسري ويعتبر جريمة دولية، مشيرا إلى أن انضمام مصر الى نظام روما واتفاقية جينيف، معلقا بالقول: هذا المنع مطبق في القانون الداخلي في قانون العقوبات تحت جرائم أمن الدولة في الداخل والخارج وهذا يغطي التهجير القسري وأى اعتداء على الحدود المصرية يمثل جريمة".

وجاءت أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب كالتالي :

نتابع تحركات الرئيس السيسي اليومية مع الدول العربية والإقليمية والدولية لدعم وحماية القضية الفلسطينية

الدبلوماسية المصرية تتواصل باستمرار مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية لتوضيح الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

الموقف المصري تجاه القضية الفلـ ـسطينية موقف عظيم سيسجله التاريخ بأحرف من نور

التهجير القسري جريمة دولية وقانون العقوبات المصري يجرمه

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