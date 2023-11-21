السيسي: نرفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية وندعو الجميع لتفعيل القرارات الدولية

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل قاطع أي محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا الرئيس السيسي، خلال تصريحات له منذ قليل، كافة الأطراف الفاعلة لإعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.

وأكد الرئيس السيسي، استمرار الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

ثوابت الدولة المصرية تجاه الأمن القومي

وبشأن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم قال الرئيس السيسي، إنه عبّر عن ثوابت الدولة المصرية تجاه الأمن القومي المصري، و تجاه القضية الفلسطينية.